Age des Célébrités

Commentaire Sur

M. Pokora

530) Pokora ne viendra jamais sur ce site car il ne le connais certainement pas comme toutes les autres célébrités. Il y a des gens qui ont pris comme pseudo Pokora mais ce n'est pas lui qui répond. J'ai été voir son site et il n'y a pas grand chose.

En attendant, je me permet de te rappeler qu'il ne faut surtout pas donner des infos sur toi. Juré, je ne t'embêtes plus avec ça.